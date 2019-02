Auto esce fuori strada allo svincolo per via Mario Molino e si ribalta

Sono illese le due persone che questa mattina sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto tra la statale 16 e via Mario Molino.

"Oggi alle ore 11 circa, una pattuglia della Polizia Locale interveniva all'altezza del sottopasso in Località San Nicola, per la fuoriuscita di un'autovettura Fiat Panda dalla sede stradale - riferisce il comandante Giuseppe Del Moro -. Il conducente, G.R., era diretto dalla S.S.16 verso Via Mario Molino ed in percorrenza di curva perdeva il controllo del proprio mezzo, terminando al di fuori della sede stradale, ribaltandosi.

Sia il conducente che il passeggero a bordo risultavano illesi a seguito dell'evento".