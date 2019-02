"Miracolo sulla Sp 150": la Provincia sgombera dal fango la strada tra Guilmi e Carpineto Sinello

Gli elementi per parafrasare il celebre film natalizio, Miracolo nella 34ª strada, ci sono tutti. Stamattina la ruspa e i mezzi incaricati dalla Provincia di Chieti hanno sgomberato dal fango il tratto in frana sulla strada tra Carpineto Sinello e Guilmi. I muri di fango un paio di metri che da tempo immemore riducevano la carreggiata della Sp 150, crescendo in altezza a ogni pioggia, sono stati eliminati (spostati) dall'ente proprietario della strada.

È lo stesso sindaco di Guilmi, Carlo Racciatti, a parlare di fatto fuori dall'ordinario: "È un miracolo, hanno spostato il fango accumulato in almeno cinque anni. Il fatto più importante è che così facendo la carreggiata è stata allargata per una maggiore sicurezza per le automobili in transito".

L'ultima discesa del fronte franoso risale a quattro giorni fa, quando l'abbondante pioggia portò all'impercorribilità della strada impedendo a un autobus di linea di passare [LEGGI].

I lavori di stamattina, ovviamente, non riguardano quelli previsti dalla delibera di giunta regionale del 2016 con lo stanziamento di 400mila euro [LEGGI]. Per tali interventi, come continua a sottolineare il sindaco, si attende ancora la gara d'appalto. Magari, dopo il "miracolo" natalizio anticipato, arriverà quello dell'Epifania.