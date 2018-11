Kickboxing, ai campionati Abruzzo-Molise-Marche la scuola di De Palma fa il pieno di medaglie

Un oro, cinque argenti e un bronzo. Al Campionato regionale Abruzzo-Molise-Marche di kickboxing hanno fatto il pieno di medaglie i ragazzi della scuola del maestro Carmine De Palma, che ha sedi a Vasto, Termoli e Petacciato.

Nel primo impegno ufficiale della stagione 2018-2018, nella specialità kick light questi i risultati dei giovani campioni:



1° CLASSIFICATO – MEDAGLIA D’ORO

-- ZUCARO Angelo Categoria Masch.Cadetti



2° CLASSIFICATO – MEDAGLIA d’ARGENTO

-- CARUSO Manuel Categoria Masch. Cadetti

-- FIORILLI Ilaria Categoria Fem. Juniores

-- COPPA Rebecca Categoria Fem. Cadetti

-- FIORILLI Alessia Categoria Fem. Cadetti

-- SPALLETTA Mattia Categoria Masch. Juniores



3° CLASSIFICATO – MEDAGLIA di BRONZO

-- COPPA Alessio Categoria Masch. Cadetti



4° CLASSIFICATO – MEDAGLIA di LEGNO

-- ZUCARO Giuseppe Categoria Masch. Seniores

-- FOIA Michele Categoria Masch. Seniores

-- CELANO Pietro Categoria Masch. Cadetti

-- D’ANTONIO Giovanni Categoria Masch. Juniores

-- RONCONE Patrizio Categoria Cadetti



Il maestro De Palma si dice "felicissimo dei risultati dei 13 atleti: Lisa Fiore è già qualificata perché atleta della Squadra Nazionale, tutti gli altri si sono dimostrati eccellentemente maturi e preparati, si sono impegnati per dare il massimo e per aggiudicarsi il risultato e la qualificazione per i Campionati Interregionali in programma a Roma nel mese di gennaio. Obiettivo raggiunto per tutti.

I campionati saranno due. Al termine di entrambe le competizioni, i punti acquisiti con le vittorie determineranno chi partirà per Rimini per il Campionato Nazionale.

Abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro bagaglio tecnico, la nostra preparazione e la nostra professionalità. Saremo sempre più che determinati e con voglia di vincere, e daremo il massimo sempre per vincere. Da lunedì ci si torna ad allenare per migliorare e crescere sempre di più in vista delle prossime gare.

Il 17 e il 18 novembre la scuola del maestro De Palma e gli atleti saranno impegnati in un Campionato Nazionale di sanda a Perugia. "Siamo più che motivati a crescere e diventare sempre più forti e ce la metteremo tutta per vincere ogni manifestazione. Non dobbiamo che aspettare - conclude De Palma - i prossimi risultati e podi sia nazionali che internazionali".