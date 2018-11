Futsal Vasto: vince l’under 15, l’under 19 va avanti in Coppa e l’under 17 conquista il derby

Due vittorie e un pareggio - che però è altrettanto importante - per le formazioni giovanili del Futsal Vasto impegnate nei campionati under del calcio a 5.

Coppa Abruzzo under 19 | Futsal Vasto - Minerva CH 3-3

È un pareggio che vale il passaggio del turno in Coppa Abruzzo quello conquistato dai ragazzi di mister Giacomucci. Nel primo tempo i biancorossi vanno due volte in vantaggio, con Marchesani e Vetta, e due volte vengono raggiungi dagli ospiti. I ruoli si invertono nella ripresa, con il gol del 3-2 ospite che viene pareggiato al 46' da bomber Argentieri su calcio di rigore.

Campionato under 15 | Futsal Vasto - Furie Rosse Avezzano 12-8

Buona prova della squadra di mister Trapani che, senza troppi affanni, regola i pari età marsicani. Futsal Vasto già avanti 6-3 nel primo tempo. Poi, in una ripresa giocata a viso aperto, c'è spazio per ancora tante reti fino al 12-8 con cui si chiude la partita. Per la squadra biancorossa c'è il poker di Laganella, le doppiette di Di Fonzo e Paolini e i gol di Marchesani, Ricchiuti, Masciulli e Brettone.

Campionato under 17 | Vasto Calcio - Futsal Vasto 0-13

Pioggia di gol e porta inviolata per il Futsal Vasto nel derby giocato ieri sera al PalaSalesiani contro i pari età del Vasto Calcio. Partita indirizzata già nei primi minuti, con i ragazzi di mister Porfirio che vanno negli spogliatoi avanti 6-0. Nella ripresa, con il Futsal Vasto che ruota tutti i suoi giocatori, il punteggio sale fino al 13-0. Alla goleada biancorossa contribuiscono le doppiette di Fariello, Aquilano, Coppola e Grosso e le reti di Saraceni, Terpolilli, Popovic, Di Donato e Salvatore.