Stefano Ramundo fa il bis e conquista il titolo interregionale Abruzzo-Molise di boxe

Secondo titolo interregionale Abruzzo-Molise consecutivo per Stefano Ramundo. Il pugile vastese, a Civitella Roveto, nell'appuntamento organizzato dalla Boxe Sauli, ha vinto due match intensi contro avversari ostici. Nel primo incontro l'atleta della Vasto Ring ha dovuto fare i conti con una ferita leggermente sanguinante che però non gli ha impedito di combattere e vincere. Nell'incontro della seconda giornata Ramundo è salito sul ring con una ferita che poteva riaprirsi da un momento all'altro imponendogli, in accordo con il suo coach Pandolfi, di cambiare strategia.

Nonostante il suo avversario fosse più fresco - avendo vinto il match precedente in una sola ripresa - Ramundo è andato all'attacco riuscendo a dominare tutte le tre tre riprese e concludendo con la vittoria. La conquista del titolo interregionale gli permetterà di partecipare ai Campionati italiani che si disputeranno a Pescara. Tra le mura amiche Ramundo vorrà migliorare quanto fatto lo scorso anno a Gorizia andando a caccia del titolo italiano.

"Stefano quest'anno è ancora più determinato e pronto - commentano Maurizio Pandolfi e il presidente della Vasto Ring, Marino Ramundo -. Nel 2018 ha disputato 9 match conquistando 7 vittorie - 2 per ko tecnico - e due pareggi".

Il pugile vastese torna a casa soddisfatto per il risultato conquistato. "Volevo ringraziare tutti, dal primo all'ultimo, i miei preparatori, i miei tifosi, la mia azienda, la mia famiglia e chiunque crede in me - commenta Ramundo - . Puntiamo a terminare al massimo questa stagione e prepararci subito alla prossima. Verso marzo anche ragazzi più giovani di me, che mi affiancano in quasi tutti gli allenamenti, hanno diversi appuntamenti. La Vasto Ring è davvero una famiglia unita".