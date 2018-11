"Un muro nero: era un branco di almeno 20 cinghiali, impossibile evitarli"

Un branco di cinghiali attraversa la strada. Due automobilisti non riescono a evitare il violento impatto con alcuni ungulati, rimandendo illesi. Ma i danni alle vetture sono pesanti.

E' successo oggi, attorno alle 19,20, alla periferia settentrionale di Vasto, in via Incoronata, nella zona del Parco Aqualand. Sul posto è intervenuta la polizia.

Uno dei due automobilisti, Marco Sorgetti, racconta a Zonalocale: "All'improvviso ho visto un muro nero davanti a me. C'erano 20-25 cinghiali di tutte le taglie che occupavano entrambe le corsie.

Me li sono visti sbucare dopo una curva e non ho potuto fare niente per evitarli: non potevo andare nè da una parte, né dall'altra. Non ho avuto neanche il tempo di frenare.

Ho colpito 4-5 cinghiali. Neanche l'automobilista che veniva dopo di me è riuscito a frenare. La mia macchina ha subito gravi danni alla parte anteriore".

Ogni anno sono centinaia, in tutto l'Abruzzo, gli incidenti provocati da mandrie di ungulati che attraversano le strade extraurbane e, sempre più spesso, anche quelle urbane. Molti automobilisti chiedono il risarcimento dei danni alla Regione, proprietaria della fauna selvatica.

A Vasto il comitato Terre di Punta Aderci, di cui è presidente Michele Bosco, ha avviato da settimane una raccolta di firme tra residenti e agricoltori della zona nord del territorio comunale. Centinaia di persone hanno già sottoscritto la petizione, destinata al prossimo governo regionale. "Tutti coloro che ci contattano possono firmare, anche se non risiedono nelle aree rurali", spiega Bosco. E' un problema che può coinvolgere qualsiasi automobilista.