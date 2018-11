Futsal Vasto a valanga nei campionati under 15 e under 17

È stato un turno di campionato entusiasmante per le formazioni giovanili del Futsal Vasto che, nei campionati under 15 e under 17, hanno conquistato due vittorie a suon di gol. A riposo l'under 19 che tornerà in campo domenica prossima per la seconda partita di Coppa Abruzzo.

Campionato under 15 | Lions Bucchianico - Futsal Vasto 1-10

Tutto facile per i ragazzi di mister Trapani che, vincendo in casa del Bucchianico, balzano in testa al campionato. La partita va sui binari giusti già nel primo tempo, chiuso avanti 5-0. Poi, nella ripresa, i biancorossi segnano altre cinque volte, subendo appena un gol, per il 10-1 finale. Per il Futsal Vasto a segno Marchesani con una tripletta, Settembrini con una doppietta e poi un gol a testa per Masciulli, Ricchiuti, Brettone, Mileno. C'è gloria anche per il portiere Menna che realizza un calcio di rigore.

Campionato under 17 | Sant'Eusanio - Futsal Vasto 0-15

Goleada in casa del Sant'Eusanio per i ragazzi di mister Porfirio che conquistano una convincente vittoria in campionato. Partita senza storia, con i vastesi avanti già 7-0 nel primo tempo e, nella ripresa, capaci di portare a 15 le reti segnate senza subirne nessuna. Tre gol per Di Donato, doppiette per Fariello, Grosso, Lombardi e Marino, una rete a testa per Aquilano, Celenza, Salvatore e Saraceni.