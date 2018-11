Scuole "Martella" e "Santa Lucia", 754mila euro per l’adeguamento sismico

"Il Comune di Vasto procederà al miglioramento della sicurezza strutturale della scuola Primaria Luigi Martella e dell’Infanzia Santa Lucia grazie al finanziamento di 754mila euro ottenuto dalla Regione Abruzzo.

I fondi, già annunciati dalla Giunta Regionale guidata dall’ex presidente Luciano D’Alfonso, hanno ottenuto copertura finanziaria con un anticipo, al Comune di Vasto, del 20% del costo delle opere: 110.000 euro per la Scuola Martella e 204.000,00 euro per la Scuola Santa Lucia". Lo annuncia una nota del municipio.

“Sono i frutti del lavoro svolto da questa amministrazione - ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Forte - che si batte da anni per il miglioramento dell’edilizia scolastica. Un ringraziamento va rivolto ai tecnici del settore Lavori Pubblici che hanno seguito attentamente e con determinazione l’iter della complessa pratica, che ha portato il Ministero ad erogare i fondi per la nostra comunità”.

“Presto - annuncia l'assessora alle Politiche scolastiche, Anna Bosco - verranno avviati gli interventi su questi due importanti plessi che accolgono quasi mille studenti. Le opere saranno concluse entro l’estate 2019. In poco più di due anni per l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Menna saranno già tre le scuole adeguate sismicamente e stiamo lavorando per ottenere ulteriori finanziamenti”.