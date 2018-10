Dalla Regione 100mila euro per l’efficientamento energetico della scuola di Villalfonsina

La scuola primaria Modesto della Porta di Villalfonsina, che già era stato oggetto di un importante intervento di ristrutturazione, tra il 2016 e il 2017, ha ricevuto nuovi fondi dalla Regione Abruzzo. Questa mattina il sindaco Mimmo Budano ha firmato la convenzione che permetterà al Comune di beneficiare di circa 100mila euro (99,540mila) provenienti dai fondi Por-Fesr 2014-2020 Asse IV - Azione 4.1.1 per la "promozione dell'eco-efficienza e riduzione di conusmi di energia primaria di strutture pubbliche; interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici".

Con i fondi ottenuti sarà possibile apportare delle sostanziali migliorie, in termini di efficienza e risparmio, all'impianto termico ed elettrico della struttura di Corso del Popolo. "Lavoriamo con passione per il nostro paese e per i nostri bambini - ha commentato il sindaco Budano - . Grazie a tutti i componenti dell'Amministrazione ed a tutti i dipendenti che hanno collaborato per il risultato".