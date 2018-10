Vola la Bacigalupo Vasto Marina, vince il Casalbordino, per il San Salvo terzo pareggio di fila

Nel girone B di Promozione c'è il terzetto di squadre del Vastese ad inseguire la capolista Lanciano che, fin qui, ha collezionato 8 vittorie e una sola sconfitta. La Bacigalupo Vasto Marina, con il perentorio 6-0 rifilato all'Ortona, continua a marciare al secondo posto in solitaria a 4 punti dai frentani. Nella sfida di oggi pomeriggio è filato tutto liscio per la squadra di mister Cesario che ha aperto le danze con Letto al 20' e raddoppiato al 43' con D'Adamo. Nella ripresa i padroni di casa hanno dilagato andando in gol due volte con Cesario (al 47' e al 73') e altre due volte con Letto (al 57' e 59').

Tiene il passo il Casalbordino che ha conquistato una preziosa vitttoria in trasferta sul campo del River Chieti. Un gol per tempo, Bangura al 26' e Tudovschi al 38' della ripresa, hanno permesso alla squadra del patron Santoro di conquistare altri tre punti per superare il San Salvo e restare in scia del Vasto Marina.

Per l'US San Salvo quello ottenuto oggi a Bucchianico è stato il terzo pareggio per 2-2 consecutivo. I biancazzurri erano andati sotto dopo il gol di Rossi Finarelli su rigore al 14 del secondo tempo. Molino aveva ribaltato il match, andando a segno due volte, al 27' e 33'. Ma, al sesto minuto di recupero, il San Salvo è stato beffato da Di Crescenzo sugli sviluppi di un corner.

Giovedì 1° novembre si tornerà in campo per la 10ª giornata.

Promozione girone B - La 9ª giornata

Bacigalupo Vasto Marina - Ortona 6-0

Bucchianico - San Salvo 2-2

Casolana - Fater Angelini Abruzzo 3-2

Lanciano - Ovidiana Sulmona 6-0

Raiano - Passo Cordone 1-0

River Chieti - Casalbordino 0-2

Sant’Anna - Fossacesia 1-2

Val di Sangro - Scafa Cast 0-1

Villa - Piazzano 3-0

La classifica: 24 Lanciano; 20 Bacigalupo Vasto Marina; 17 Casalbordino; 16 San Salvo; 15 Ortona; 14 Val di Sangro, Fater Angelini Abruzzo; 12 Villa, Raiano; 11 River Chieti, Scafa Cast, Ovidiana Sulmona; 10 Bucchianico; 9 Sant’Anna; 8 Fossacesia; 7 Casolana; 6 Passo Cordone, Piazzano.