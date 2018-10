Mobilitazione contro la maxi-discarica in progetto a Cupello: superate le mille adesioni

Oltre 1000 firme raccolte in pochi giorni contro il progetto di discarica della Cupello Ambiente. È uno dei primi risultati della mobilitazione seguita all'assemblea del 28 settembre scorso a Cupello (dove è stato trattato anche l'impianto Stogit) [LEGGI] che ha dato il via all'attività del Comitato Difesa Comprensorio Vastese.

"Tantissimi cittadini, accomunati dalle preoccupazioni e dall'intenzione di difendere il proprio territorio – scrive il comitato – senza nessun apparentamento partitico o bandiera politica, si sta spontaneamente mobilitando in queste settimane.

La prima mobilitazione del Comitato è il No al progetto di nuova discarica in Valle Cena (che in caso di approvazione sarebbe tra le più grandi d'Abruzzo) attualmente in attesa di essere discussa dal Comitato Regionale per le Valutazioni Ambientali. E a loro si rivolge la petizione con la quale si chiede il rigetto del progetto della Cupello Ambiente. Dopo il successo della prima iniziativa pubblica, con una postazione a Cupello in occasione della Fiera della Madonna del Rosario, con oltre 750 firme raccolte in un sol giorno, la mobilitazione sta proseguendo. Ieri sono state tantissime le firme raccolte a San Salvo e domenica 28 ottobre un nuovo gazebo sarà allestito a Vasto in occasione della fiera dalle 9 alle 18. Ma la mobilitazione sta proseguendo capillarmente in vari comuni del comprensorio.

Abbondantemente superate le 1100 firme, un successo insperato per una raccolta nata senza particolari organizzazioni dietro, sono sorti spontaneamente diversi punti dove è possibile firmare la petizione, 7 a San Salvo e 4 a Vasto, a cui si aggiungono altri cittadini che stanno supportando la mobilitazione a Casalbordino, Cupello, Furci, Monteodorisio e in altri Comuni.

Chiunque condivida il nostro impegno e vuole sostenerlo, firmando e aiutandoci a far firmare, può contattarci inviando un messaggio alla nostra pagina facebook https://www.facebook.com/Comitato-Difesa-Comprensorio-Vastese-2493050917379213/ o a comitatocomprensoriovastese@gmail.com".