Calvano e Bolognese: 2 a 0 e l’Audax parte bene in campionato dopo la delusione di coppa

Dopo il doppio passo falso che è costata l'eliminazione dalla Coppa Abruzzo, l'Audax Palmoli femminile domenica scorsa ha iniziato con una vittoria interna il campionato 2018/2019 di Eccellenza (ex Serie C regionale) contro la new entry Mirabello.

A regalare i primi tre punti alle Panthers sono state Cristina Calvano e Morena Bolognese su calcio di rigore.

Tante le novità in questo campionato da 10 squadre (una in meno dell'anno scorso) per la truppa di mister Buda che se la dovrà vedere con le novità Avezzano, Free Girls (Pineto) e il ritorno della Women Soccer Castelnuovo. Non ci saranno invece il Chieti, il Giulianova, la Stellanascente Trivento e il Lions Villa.

LA 1ª GIORNATA

Audax Palmoli - Mirabello 2-0

Free Girls - Avezzano 4-0

Ripalimosani - Women Soccer Castelnuovo 3-0

Unione Aquilana - Aeternum 1-3

Intrepida Ortona - Nerostellati 0-3

LA CLASSIFICA

Free Girls 3

Nerostellati 3

Ripalimosani 3

Audax Palmoli 3

Aeternum 3

Unione Aquilana 0

Mirabello 0

Women Soccer Castelnuovo 0

Intrepida Ortona

Avezzano 0

LA PROSSIMA GIORNATA

Aeternum - Ripalimosani

Avezzano - Intrepida Ortona

Mirabello - Unione Aquilana

Nerostellati - Audax Palmoli

Women Soccer Castelnuovo - Free Girls