Al Trofeo delle Regioni di motocross i piloti abruzzesi pronti a dare battaglia

Dopo tanta attesa è arrivato il momento per i piloti abruzzesi di scendere in pista per le gare del Trofeo delle Regioni "Alberto Morresi" che, in questa edizione 2018, è approdato sulla pista di Castiglione del Lago (Perugia). La nutrita spedizione guidata dal presidente FMI Abruzzo, Elvio Fortuna, ieri ha preso contatto con il tracciato umbro nelle sessioni di qualifica dove sono arrivati anche degli ottimi riscontri cronometrici.

Ma è nelle gare di oggi, che si disputeranno con un ritmo serrato per tutta la giornata, che i piloti abruzzesi cercheranno di dare il massimo per ottenere piazzamenti di rilievo sia che per una giusta soddisfazione personale che per portare punti all'Abruzzo.

Nelle prove di ieri i più in palla sono stati Paolo Ricciutelli nella MX1, Nicolas Tumini nella 125 e Lembruno Di Biase nella MX2. Oggi, dopo il warmup e la presentazione ufficiale dei 190 piloti appartenenti alle rappresentative regionali, sarà il momento di fare sul serio per andare a caccia della vittoria.