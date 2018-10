Fabio Strinati, il poeta innamorato di Vasto: "Perdutamente amata"

"Vasto". Il titolo è semplicemente il nome della città di cui si è innamorato. Fabio Strinati è un poeta, artista visivo, compositore e fotografo trentacinquenne di San Severino Marche.

Ha già al suo attivo numerose pubblicazioni. Alcuni libri che ha scritto sono stati tradotti anche in spagnolo e in romeno. Ci ha inviato un suo "breve componimento poetico dedicato a Vasto, una città a me molto cara ed importante, sia sotto l'aspetto artistico che affettivo".

VASTO

Ne assorbo il gusto quando ti vedo

ti vivo dentro al golfo che acceso

riscalda l’acqua anima del mare

eterno e vasto, raccolto e ritratto

come dipinto è l’amore

che s’affaccia sul tuo volto vero

dai lineamenti d’arenile e di scogliera

perdutamente amata: Diomede è quell’onda

dal mare generata...

che t’accarezza il corpo colmo di sospiri,

che rigenerandosi fluttua

come ciocche al vento la Costa dei Trabocchi

altressì mutevole, d’anima e d’aspetto.

FABIO STRINATI