Trofeo delle Regioni di Motocross: la squadra abruzzese pronta per l’appuntamento in Umbria

Il 13 e 14 ottobre la pista di Castiglione del Lago (Perugia) ospiterà il Trofeo delle Regioni "Alberto Morresi" di motocross, l'appuntamento dell'anno nella stagione motocrossistica nazionale. Giunto all'8ª edizione, l'appuntamento in terra umbra vedrà sfidarsi le squadre regionali formate dai migliori piloti nelle diverse categorie pronti a dar battaglia per conquistare la vittoria finale.

Il Trofeo delle Regioni, quest’anno si avvale dell’ingresso di Red Bull come title sponsor e di un media partner di prestigio come X-Off Road. Due novità che testimoniano la crescita e l’importanza di questa manifestazione.

Le compagini regionali scenderanno in pista con i tradizionali colori delle rispettive regioni d’appartenenza, ma saranno accomunate dal logo Red Bull MX Superchampions. Oltre al Trofeo delle Regioni “Alberto Morresi” Red Bull Mx Superchampions, si disputerà anche una gara battezzata Red Bull Mx Superchampions per i piloti del Minicross classe 85.

La squadra abruzzese, guidata dal presidente FMI Abruzzo Elvio Fortuna, si sta preparando per affrontare al meglio questo importane appuntamento. Il direttore tecnico Daniele Pardi (Pardi RT) e il direttore sportivo Marcello De Angelis hanno selezionato i piloti chiamati a difendere i colori dell'Abruzzo. Nella categoria MX2 ci saranno Leonbruno Di Biase, Manolo D'Ettore e Stefano Venanzi. Nella MX1 Paolo Ricciutelli, Stefano D'Angelo e Daniele Di Cicco. In 125 correranno Nicholas Tumini, Antonio De Filippis e Daniele Rastelli. In MX Over 40 gli esperti Gianni Giancristofaro, Fabio D'Ugo e Fabio Bevilacqua.

È nutrita la rappresentanza del DDC Racing Team che, in questa stagione, ha conquistato ottimi risultati grazie ai suoi piloti e in Umbria sarà seguito anche dalla sua responsabile per la comunicazione, Lidia D'Ercole . Il Trofeo delle Regioni rappresenta un'ulteriore occasione di crescita per la squadra che sta lavorando sodo per la diffusione di discipline avvincenti come motocrosse e supermoto. L'anno scorso l'Abruzzo si piazzò all'ottavo posto in classifica al trofeo delle Regioni disputato a Cavallara. In Umbria i centauri abruzzesi cercheranno di migliorare quella posizione.