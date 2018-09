Vince ancora l’US San Salvo, Bacigalupo Vasto Marina sconfitta con proteste

Nella terza giornata del campionato di Promozione vince l'US San Salvo, che viaggia in vetta appaiato alla corazzata Lanciano. Per il Casalbordino, che ha giocato sabato,

Ortona- US San Salvo 2-5

(20’ Bolzan, 3’st Petre, 10'st Bolzan, 20'st Molino, 37’ st Pompilio [R], 40’ st Luongo, 45’st Prince)

Ortona: Di Quinzio, Di Giampaolo (22’st Verì), D’Intino, Scioletti (18’st Prince), Luciani, Catenaro, Bernabeo (13’st Konda), Giancristofaro (30’st Giammarino), Pompilio, Dragani, Liberato (22’st Finizio). Panchina: Zannini, Sorgetti, Mazzarelli, Gaeta. Allenatore: Sanguedolce

US San Salvo: Cialdini, La Vacca, Di Crescenzo, Triglione, Pifano (32’st Luongo), Morlino (32’st De Vivo) , Petre, Carro Gainza, Molino (30’st Izzi), Bolzan (15’st Galiè), Stafa (22’st Ramundo). Panchina: Castaldo, Suero, Della Penna, Vennitti. Allenatore: Castellano

Ammoniti: Giancristofaro

Prima della gara è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Emiliana Colitto e Marco Forlano tragicamente scomparsi in un incidente stradale a Milano. I biancazzurri, privi di Di Pietro, sono scesi in campo con il lutto al braccio. Al 21’ Bolzan con un tiro a pallonetto da fuori area scavalca il portiere ortonese e firma il vantaggio. Al 48’ Petre supera la difesa e con un pallonetto insacca Di Quinzio per il 2-0. Nei minuti successivi Bolzan e Molino portano il risultato sul 4-0. A otto minuti dal termine Petre tocca la palla con la mano, per il direttore di gara è rigore. Dal dischetto Pompili non sbaglia. Luongo di testa all’85 realizza il 5-1 mentre poco prima dello scadere Prince con una bellissima conclusione firma il definitivo 5-2. La società e la squadra dedicano la vittoria, fortemente voluta, alle famiglie Colitto e Forlano.

Bacigalupo Vasto Marina - Fater Abruzzo 0-1

(46’ Faieta)

Bacigalupo Vasto Marina: Marconato, Balzano (3’st Monachetti), Pollutri, D’Adamo, Cernaz, Benedetti, Di Gregorio (4’st Coulibaly), Di Gennaro, Cesario, Keita (3’st Irace), Letto. Panchina: Speranza, Lanfranchi, Napoletano, Ciancaglini, Antonino, Marchesani. Allenatore: Cesario

Fater Abruzzo: Bartoletti, Di Lizio, Speranza, Silvidii, Fusella, Sabione, Perilli (40’st Fusco), De Simone (17’st Ricci), Santozzi, De Leonardis (31’st Ciancetta), Faieta. Panchina: Giansante, Morrone, Tinari, Iacobucci, Palma, Odoardi. Allenatore: Nepa

Ammoniti: D’Adamo, Cesario (BVM); Bartoletti, Fusella, Faieta, Ricci (FA)

Sconfitta con polemiche per la Bacigalupo Vasto Marina. A decidere la sfida con la Fater Abruzzo è la rete messa a segno da Faieta allo scadere della prima frazione di gioco. Nella ripresa la squadra di mister Cesario prova ad andare a caccia del pareggio ma non riesce nella missione e contesta la direzione di gara per due rigori negati. "Il gol della Fater - tuonano i dirigenti biancorossi - era in netto fuorigioco. Inoltre ci sono stati negati due rigori solari. Il risultato di questa partita è fortemente ingiusto"

Casalbordino - Piazzano 1-1

(18’pt Fonseca, 44’st Fusaro)

Casalbordino: Scaffia, Di Donato, Fusaro, Del Bonifro, Frangione, Benedetto (28’st Engracio Ewerton), Sunday (1’st Tudovschi), Di Pasquale, Rossi (14’st Piccolo), Koffi, Bangura. A disposizione: Drame, Santini, Galante, Bozzella, Dell’Elba, Erragh. All.: Lallopizzi

Piazzano: Di Tollo, Paciocco, Lusi, De Menna, Direttore, Amato, Spinosa (28’st Bosco), Carunchio, Zekthi (20’st Di Giulio; 45’st Staniscia), Fonseca, Di Santo (37′ st Odorisio). A disposizione: De Florio, Odorisio, Bosco, Centurione, Staniscia, Mennella, Cirigliano. All.: Abbonizio

Ammoniti: Fusaro, Tudovschi (C); Di Giulio, Di Tollo, Carunchio (P)

Pareggio in zona Cesarini per il Casalbordino che, dopo le tante polemiche nei confronti dell'amministrazione comunale, ha giocato sul sintetico di Cupello. I giallorossi vanno sotto nel primo tempo con il gol di Fonseca. Poi, nel finale, quando tutto sembra ormai perduto, ci pensa Fusaro, con una pennellata di Fusaro su calcio di punizione.

Promozione girone B - La 3ª giornata

Passo Cordone - Fossacesia 1-0

Raiano - Ovidiana Sulmona 0-0

River Chieti - Scafa Cast 1-1

Sant'Anna - Casolana 4-0

Val di Sangro - Bucchianico 0-0

Villa - Lanciano 1-4

La classifica: 9 Lanciano, Us San Salvo; 7 Sant'Anna; 6 Ortona, Fater Abruzzo; 5 Piazzano; 4 Bacigalupo Vasto Marina, River Chieti, Scafa Cast, Casalbordino, Villa; 3 Val di Sangro, Passo Cordone; 2 Bucchianico, Ovidiana Sulmona; 1 Raiano; 0 Fossacesia, Casolana.