Tragico incidente sull’A14: monovolume contro il guardrail, due morti e due feriti

Due morti e due feriti. E' il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto attorno alle 14 di oggi tra i caselli di Vasto sud e Termoli dell'A14.

Al chilometro 446 della carreggiata sud, dove l'autostrada attraversa il territorio di Petacciato, un Fiat Doblò si è schiantato contro il guardrail che si trova lungo il margine destro della carreggiata. Quattro le persone nell'abitacolo: marito, moglie, figlia e un altro giovane.

Nel violento impatto, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti della polizia stradale di Vasto sud, hanno perso la vita le due persone che viaggiavano sul lato destro della monovolume, svrentrato dalla dalla barriera metallica: una donna, A.D.O., 56 anni, di Bisceglie, e un uomo, L.P., 36 anni, di Trani. Feriti il marito e il figlio della donna: G.D.N., 59 anni, e E.D.N., 30 anni. Il 118 li ha trasportati all'ospedale San Timoteo di Termoli.

15.30 - Riaperta la carreggiata sud. Il traffico è tornato a fluire regolarmente.

La società Autostrade per l'Italia comunica che la corsia meridionale dell'A14 è temporaneamente chiusa: "Sulla A14 Bologna-Taranto tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari, si è resa necessaria la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al km 466 nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. E' stata istituita l'uscita obbligatoria a Vasto sud dove si è formato 1 km di coda, e da dove è possibile proseguire attraverso la Statale 16 Adriatica e rientrare successivamente in autostrada a Termoli. Sul luogo dell'evento sono presenti. il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso".

In aggiornamento