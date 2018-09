Pala eolica persa da tir tra Castiglione e Torrebruna, recupero in corso

Nel caos viario dell'Alto Vastese accade anche questo. La Sp 212 tra Castiglione Messer Marino e Torrebruna è attualmente chiusa per permettere il recupero di un'elica di una pala eolica caduta dal tir che la stava trasportando. Nell'incidente – come racconta l'Eco dell'Alto Molise – non ci sono stati feriti, ma è stata necessaria l'interruzione del traffico per permettere alla ditta caricare il pesante componente.

La società sta effettuando il recupero autonomamente, non è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Nell'Alto Vastese, tra i territori di Castiglione, Schiavi e Montazzoli è in atto il repowering di uno dei più vecchi parchi eolici d'Abruzzo. Il numero di pale diminuirà, ma quelle installate saranno più grandi e performanti [LEGGI].