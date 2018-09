Per il vastese Giuseppe D’Angelo positiva esperienza ai Mondiali master di Malaga

Si è chiusa in modo positivo l'esperienza di Giuseppe D'Angelo ai Mondiali master di atletica leggera a Vasto. Lo sprinter vastese, alla sua ultima stagione nella categoria M50, si è ben battuto sulla pista spagnola chiudendo al 47° posto su 105 iscritti nella sua gara. Questa esperienza internazionale è stata per lui intensa e ricca di stimoli per continuare ad allenarsi e migliorarsi ancora. "Sono molto contento di aver raggiunto il personale obiettivo nei 100 metri e appena sfiorato nei 200 metri - dice D’Angelo - per un’esperienza e un’atmosfera incredibili per la qualità degli impianti, la perfetta organizzazione, la presenza di fantastici atleti e campioni del passato da ogni parte del mondo".

Tanti gli atleti, ex campioni del passato, con cui si e confrontato in gara. Tra questi lo hanno particolarmente impressionato l'ex primatista Usa Val Barnwell, 60 anni, con il tempo di 12.08" sui 100 metri e l’altro campione stelle e strisce, Charles Allie, 70 anni, 25.75" sui 200 metri.

"Sentirsi piccolo tra i giganti può intimorire, ma può essere anche entusiasmante e motivante - commenta D'Angelo -. Ho corso le mie gare con grande concentrazione consapevole di essermi allenato al meglio delle mie possibilità sotto la guida di Roberto Ragonese. La gioia più grande è stata quella di condividere questa avventura con mio figlio Michele. La soddisfazione più grande aver battuto un giamaicano nei 100 metri e un americano nei 200. L' emozione più grande aver visto l'amico Giulio Morelli laurearsi ben due volte campione mondiale".

Conclusa l'esperienza per l'atleta vastese, che l'anno prossimo sarà nella categoria M55, è il tempo dei ringraziamenti. "Grazie al mio allenatore Roberto Ragonese, tutti gli amici che mi hanno incoraggiato e chi, con il proprio contribut,o mi ha sostenuto come Antonella e Gianfranco Marrollo, Alfonso Ottaviano, la Palestra Energy Life, Ottica Vincitori, Bontà di Fiore, la Farmacia Russi di Vasto Marina, il Lido Acapulco e Carmine Torricella".