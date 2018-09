Per il Futsal Vasto esordio in salita: in Coppa vince l’Hatria Team

Inizia con una sconfitta la stagione 2018/2019 del Futsal Vasto. I biancorossi sono stati sconfitti 4-0 dall'Hatria Team nel primo turno di Coppa Abruzzo di serie C1. Dopo l'occasione sprecata dai padroni di casal su una ripartenza veloce, la squadra ospite è passata in vantaggio al 6' con Rucco sugli sviluppi di un calcio di punizione ed ha raddoppiato due minuti dopo con Ferretti. Il Futsal Vasto non si è perso d'animo e ha provato ad impostare il suo gioco andando vicinissimo al gol al 15' sull'asse La Guardia - Mileno. Al riposo le due squadre sono andate negli spogliatoi con l'Hatria avanti di due gol.

Nella ripresa i gialloneri hanno subito trovato il 3-0, al 2', con Pavone, calando poi il poker al 7' con Franceschini. Bozzelli e compagni hanno tentato di andare in gol per rendere meno pesante in passivo, anche in vista della prossima sfida di Coppa, ma neanche i lunghi minuti con il portiere di movimento hanno dato l'esito sperato.

Finisce 4-0 e il Futsal Vasto ora andrà, il prossimo 25 settembre, in casa del Lisciani Teramo per cercare di strappare una vittoria con tante reti che permetterebbe di passare il turno.

Prima, però, ci sarà da affrontare proprio i teramani nell'esordio in campionato, sabato prossimo in trasferta. Mister Rossi potrà impostare il lavoro della settimana partendo da quanto visto oggi in campo, dove si è percepita già la differenza di livello tecnico e agonistico tra la passata stagione e quella attuale. La sconfitta va subito archiviata per poter approcciare al meglio il campionato sin dalle prime battute.