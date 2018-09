Futsal Vasto premiato per la vittoria dei playoff, il 22 esordio in campionato a Teramo

Due volte in quattro giorni in trasferta a Teramo. Questa la sorpresa (a dirla tutta un po' amara) riservata al Futsal Vasto dal calendario del campionato di serie C1 presentato ieri a Montesilvano presso il centro commerciale Porto Alegro. I biancorossi, che oggi pomeriggio, alle 16, esordiranno in Coppa Abruzzo contro l'Hatria al PalaSalesiani, debutteranno nel massimo torneo regionale sabato 22 in casa del Lisciano Teramo. E proprio a teramo dovranno tornare martedì 25, alle 21.30, per disputare la seconda partita di Coppa. Poi una lunga serie di sfide fino al 22 dicembre, quando si chiuderà il 2018 tra le mura amiche per riprendere il 12 gennaio ad Atri.

Ieri, a Montesilvano, si sono riuniti gli stati generali del futsal abruzzese per dare l'avvio alla nuova stagione in cui il movimento del calcio a 5 si propone di fare un ulteriore passo in avanti. C'è stata anche la consegna dei premi per la passata stagione e Danilo Bozzelli, capitano del Futsal Vasto, ha ritirato la coppa per la vittoria del playoff che ha consentito ai biancorossi di fare il salto di categoria. Alla presentazione dei calendari hanno partecipato anche il presidente Domenico Giacomucci, l'allenatore della serie C1 Michael Rossi e il direttore tecnico delle giovanili Marco Mileno.

Dopo tanta attesa oggi per il Futsal Vasto sarà il momento di scendere in campo e iniziare una stagione che, come ha detto mister Rossi, sarà "dura e da affrontare con determinazione" [GUARDA IL VIDEO].

Calcio a 5 serie C1 2018/2019

1ª giornata | 22/09/2018 - 22/12/2018

Lisciani Teramo - Futsal Vasto

2ª giornata | 29/09/2018 - 12/01/2019

Futsal Vasto - Hatria Team

3ª giornata | 6/10/2018-19/01/2019

riposo - Futsal Vasto

4ª giornata | 13/10/2018 - 26/01/2019

Es Chieti C5 - Futsal Vasto

5ª giornata | 20/10/2018 - 2/02/2019

Futsal Vasto - Sport Center C5

6ª giornata | 27/10/2019 - 9/02/2019

Montesilvano C5 - Futsal Vasto

7ª giornata | 3/11/2018 - 16/02/2019

Futsal Vasto - Free Time L’Aquila

8ª giornata | 10/11/2019 - 23/02/2019

Atletico Sambuceto - Futsal Vasto

9ª giornata | 17/11/2019 - 2/03/2019

Futsal Vasto - Antonio Padovani Futsal

10ª giornata | 24/11/2019 - 9/03/2019

Atletico Silvi - Futsal Vasto

11ª giornata | 1/12/2018 - 16/03/2019

Futsal Vasto - Orione Avezzano C5

12ª giornata | 8/12/2018 - 23/03/2019

Magnificat Calcio - Futsal Vasto

13ª giornata | 15/12/2018 - 30/03/2019

Futsal Vasto - Area L’Aquila Futsal