Futsal Vasto, mister Rossi: "Inizia una stagione dura da affrontare con determinazione"

"Quella che inizia sarà una stagione dura ma la affronteremo, come sempre, con determinazione". Michael Rossi, allenatore del Futsal Vasto, è concentrato alla vigilia dell'esordio stagionale della sua formazione. Si parte domani, sabato 15 settembre, con la sfida di Coppa Italia con l'Hatria (ore 16 al PalaSalesiani). Poi, tra una settimana, sarà la volta del campionato di cui questa sera verrà reso noto il calendario in occasione della presentazione ufficiale della stagione della serie C1 a Montesilvano. Capitan Bozzelli e il presidente Giacomucci ritireranno la coppa per la vittoria dei playoff di C2 che ha fatto fare ai biancorossi il salto di categoria proiettandoli nel massimo campionato regionale.

In estate la società ha allestito una rosa pronta per far bene anche in C1 confermando il blocco solido della passata stagione e aggiungendo pedine di valore come Mileno, Colombaro, Somma, La Guardia, Della Morte. E ieri è arrivato anche l'accordo con Francesco Pescolla, 26enne universale molisano, che arriva in prestito dal Cus Molise di serie B. Le premesse per far bene ci sono tutte. "Stiamo lavorando dal 9 agosto - ha spiegato mister Rossi - e in queste ore viviamo un po' l'emozione da primo giorno di scuola visto che per molti si tratta dell'esordio in questa categoria".

Ora la parola passerà al campo, con la prima delle due sfide di Coppa (i vastesi saranno poi impegnati in casa del Lisciani Teramo) e con l'inizio di un campionato di C1 da vivere intensamente.