Cinghiali sulle strade urbane: in via Santa Lucia fanno razzia di cibo per gatti

Cinghiali vanno in cerca di cibo ai margini delle strade urbane di Vasto.

Questo video è stato realizzato da Francesco Ciancaglini. Si vede una famiglia di quattro ungulati che, appena al di fuori della balconata di via Santa Lucia, fa razzia del mangiare destinato ai gatti. Due felini assistono impotenti al raid dei grossi animali selvatici.

STRADE E CAMPAGNE - Resta un problema serio il proliferare di cinghiali che, ormai da anni, provocano incidenti stradali e distruggono le campagne.

Per gli agricoltori, gli esemplari in circolazione in tutto l'Abruzzo sono troppi, a causa di un ripopolamento incontrollato attuato molti anni fa. Quindi, i proprietari dei campi coltivati chiedono l'abbattimento, tramite selecontrollori, dei capi in sovrannumero.

AREE PROTETTE - Di recente, l'Ispra ne ha autorizzato la cattura, ma non l'uccisione, all'interno della Riserva naturale di Punta Aderci, dove si potranno installare delle gabbie. Attorno all'area protetta, infatti, molte coltivazioni sono state totalmente compromesse, mentre sulla non lontana statale 16 decine di incidenti provocati dai cinghiali hanno causato feriti e danni alle auto.

Il video dei cinghiali in via Santa Lucia, dove di recente i residenti avevano segnalato analoghi avvistamenti: