Lega manifesta per chiedere elezioni subito. Lacanale: "La sezione di Vasto è pronta"

La Lega chiede elezioni subito. In Abruzzo, il Carroccio vuole andare al voto prima della fine dell'anno. Per questo, un gruppo di leghisti ha manifestato all'Aquila, davanti a Palazzo dell'Emiciclo.

"Anche la Sezione Lega Vasto era presente alla manifestazione pacifica organizzata dalla Lega Abruzzo, con la collaborazione di FI, FdI e liste civiche per dire no a nuove prepotenze istituzionali da parte del centrosinistra".

Lo afferma il coordinatore della Lega di Vasto, Michele Lacanale, che insieme ai Consiglieri comunali Alessandra Cappa e Francesco Prospero, ai membri del coordinamento cittadino Sabrina Bocchino, Antonio Lizzi e Giuseppe Tagliente e al sindaco di Cupello, Manuele Marcovecchio, era presente a L'Aquila davanti la sede del Consiglio Regionale per chidere che le elezioni regionali si svolgano entro la fine dell'anno e non nel 2019.

"Come ha dichiarato il nostro Coordinatore Regionale, onorevole Giuseppe Bellachioma, l'Abruzzo non può più restare in questa fase di stallo e immobilismo, ha bisogno di ripartire, e questo Consiglio Regionale non ha più motivo di esistere. Chiediamo, a chi deve decidere la data delle elezioni, di dimostare coerenza e responsabilità, ridando, al più presto, la voce agli elettori. Anche la sezione di Vasto - conclude Lacanale - è pronta, insieme a tutta la squadra della Lega Abruzzo, a dare il proprio contributo per la prossima campagna elettorale affinchè si possa dare alla nostra Regione il miglior governo possibile che faccia recuperare a Vasto e al Vastese la sua centralità perduta da tempo a causa dei governi inadeguati di centrosinistra".