L’ex presidente della Figc Giancarlo Abete in visita a Furci. Domani il convegno sullo sport

L'ex presidente della Figc e attuale dirigente sportivo Giancarlo Abete è stato ricevuto oggi a Furci dove, domattina, terrà un convegno sullo sport.

In questo suo primo giorno di permanenza a Furci, Abete è stato accolto in Comune dal sindaco Angelo Marchione, dagli amministratori comunali e dalla squadra locale militante nel campionato di Terza categoria. Presenti anche alcuni vertici della Figc Abruzzo come il presidente Daniele Ortolano.

Dopo la consegna di una targa e un breve intervento, Abete è stato accompagnato dai calciatori locali nella visita al campo comunale "Ettore Marchione", impianto sportivo dove il Furci disputa le gare interne del campionato. Poi, al dirigente è stata consegnata una maglia personalizzata della squadra biancazzurra.

Ora, appuntamento a domattina (ore 11, sala-teatro "Beato Angelo") per il convegno sull'importanza dello sport nel processo formativo dei giovani al quale sono state invitate le istituzioni e le formazioni sportive del territorio.