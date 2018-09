"A Vasto Marina proliferazione di gatti randagi, il Comune crei una colonia felina"

Un appello affinché il Comune contribuisca alla creazione di una colonia felina a Vasto Marina, dove, in viale Dalmazia, si registra un incremento della popolazione di gatti randagi. È l'appello pubblico che un lettore ha inviato alla nostra redazione:

"Mi chiamo Francesco, vivo in Toscana e vengo in vacanza a Vasto Marina da quando sono nato perché la mia famiglia era di queste parti ed emigrò negli anni '50. Fino a 3-4 anni fa nella zona del Pontile e Borgo dei Pescatori in viale Dalmazia non si trovavano gatti selvatici, al massimo ce n'erano 2 o 3 di provenienza domestica che uscivano di casa a farsi un giretto.

Nel giro di 3-4 anni, con l'arrivo di un paio di femmine gravide, i gatti si sono moltiplicati a dismisura, tant'è che quest'anno ne ho contati ben 27. Le femmine vanno tutte a partorire nel cantiere che dovrebbe ricostruire le vecchie case comunali del Borgo dei Pescatori in quanto per loro è un posto molto protetto e sicuro (cantiere praticamente infinito, ma questa e' un altra storia).

Se qualcuno non interviene tra altri 2-3 anni i gatti selvatici in questa zona avranno molto probabilmente superato la centinaia di presenze. Facendo affidamento sulle legge per combattere il randagismo animale ho deciso di rivolgermi al comune per chiedere di creare una colonia felina.

Ricordo a chi non lo sapesse che il lavoro di istituire una colonia felina ricade quasi tutto sul privato cittadino che presenta la domanda e se ne fa carico (deve monitorare la colonia, procurare il cibo per i gatti e controllare che questi non siano ammalati), la parte spettante al comune è quella di provvedere a sterilizzare le femmine (unico modo per bloccare la crescita esponenziale dei gatti) e vaccinare i gatti nuovi nati (unico modo per bloccare il diffondersi di malattie trasmissibili agli altri gatti/cani domestici che vengono portati a passeggio in quelle zone).

In questo momento ci sono 2 cucciolate di gattini, una di 5 ed una di 4, per un totale di 9 micetti. Tutti e 9 sono ammalati (li ho fotografati per farli vedere ad un veterinario che ha notato cimurro, herpes virus, ed altri malattie dell'apparato oculare), malattie che possono essere trasmesse ai normali animali domestici che passano da quelle parti (bevendo o mangiando dallo stesso contenitore).