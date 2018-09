Smargiassi (M5S): "Quello che abbiamo visto non ci è piaciuto. Vogliamo una Regione diversa"

Pietro Smargiassi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, sarà candidato anche nelle prossime elezioni regionali abruzzesi. Nelle 'regionarie' online di venerdì scorso l'architetto vastese ha ottenuto 118 voti tra gli iscritti al blog, risultando il secondo per preferenze nella provincia di Chieti, dietro Sara Marcozzi che, anche nella prossima tornata elettorale, sarà candidata alla carica di presidente della Regione.

"È il riconoscimento del lavoro fatto in questi anni, sono contento. Ringrazio le persone che hanno creduto fino ad oggi in me e che continuano a credere nel mio lavoro", ha commentato Smargiassi. "Vorremmo completare il lavoro già iniziato e realizzare il nostro programma elettorale".

Le regionarie d'Abruzzo sono state segnate da un 'caso' che coinvolge proprio Smargiassi, assente nelle liste della prima votazione. "C'è stato un problema tecnico - spiega il consigliere regionale - che ha portato ad annullare l'intero procedimento perchè il mio nome non appariva. Non avendo nessuna colpa o responsabilità, tanto che l'altro giorno ero nella lista, è evidente che qualcosa non è andato nel verso giusto. Credo di non aver commesso nulla per essere escluso dalla competizione".

Dopo essere entrato in Regione Abruzzo per la prima volta, il Movimento 5 Stelle, sulla scia di quanto accade a livello nazionale, punta alla guida del governo regionale. "Quello che abbiamo visto in questi anni non ci è piaciuto, abbiamo una visione di Regione completamente diversa da questa. La Regione non può fermarsi ad un'idea vecchia di politica. Siamo convinti che i cittadini ci premieranno nella prossima tornata elettorale".