Il Cupello pareggia in casa con la Torrese, Marinelli out

Un punto in casa per il Cupello che alla seconda giornata del campionato di Eccellenza pareggia 1 a 1 contro la Torrese. I rossoblù di mister Carlucci partono col piede giusto e impensieriscono più volte il n. 1 ospite, Bruno. A centrare il bersaglio è a Capitoli al 16'pt, quando insacca in rete grazie anche a una deviazione di Rinaldi (il direttore di gara annota l'autogol). Nonostante il buon ritmo del Cupello, gli ospiti riescono a trovare il pareggio poco dopo la mezz'ora con Puglia che da fuori area batte Tascione.

L'1 a 1 non cambia nel secondo tempo, quando i cupellesi accusano un po' di stanchezza, ma riuscendo a preservare il risultato. Nel corso della partita paura per l'attaccante Vito Marinelli che ha lamentato un infortunio a un ginocchio. Dopo lo spavento iniziale il problema sembrerebbe un piccolo stiramento, ma si attende la risonanza magnetica di domani.

Nel resto del campionato il vincono Sambuceto e Chieti che ora guidano la classifica con 6 punti. Non si è giocata Capistrello - Nereto per un grave lutto che ha colpito il direttore sportivo di quest'ultima squadra. Domenica prossima trasferta impegnativa a Paterno.

LA 2ª GIORNATA

Amiternina Scoppito - Paterno 1-1

Capistrello - Nereto

Cupello - Torrese 1-1

Martinsicuro - Spoltore 2-2

Miglianico - Sambuceto 3-5

Nerostellati - Acquaesapone 3-4

Penne - Alba Adriatica 0-1

Pontevomano - Chieti 0-1 (ieri)

Renato Curi Angolana - Il Delfino Flacco Porto 2-1

LA CLASSIFICA

Chieti 6

Sambuceto 6

Torrese 4

Cupello 4

Acquaesapone 4

Renato Curi Angolana 3

Alba Adriatica 3

Il Delfino Flacco Porto 3

Spoltore 2

Paterno 2*

Nereto 1

Pontevomano 1

Nerostellati 1

Penne 1

Miglianico 1

Amitermina Scoppito 1

Martinsicuro 1

Capistrello 0*

* una partita in meno