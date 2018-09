Esordio vincente: a Casalbordino fa festa l’Us San Salvo

È l'Us San Salvo ad aggiudicarsi il derby della prima giornata del girone B di Promozione. I biancazzurri si sono imposti sul difficile campo del Casalbordino per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Molino, nel primo tempo, e Di Pietro nella ripresa.

La partita. Tanti gli ex, da una parte e dell'altra, in una sfida che, nonostante il grande caldo (nel primo tempo è stato concesso anche un tempo tecnico per far rinfrescare i giocatori), è stata giocata su buoni livelli di agonismo. Nel primo tempo, al 15', occasionissima per Koffi che si invola verso la porta avversaria ma Cialdini gli nega la gioia del gol. Due minuti dopo passano gli ospiti con una bella azione sulla destra di Stafa che mette in mezzo un pallone che Molino deve solo appoggiare in rete. Nell'occasione ci sono proteste del Casalbordino che lamentava una presunta posizione irregolare dell'attacante biancazzurro. Al 39' è bravo Forlani a ribattere la conclusione di Molino, tre minuti dopo il Casalbordino, che prova con tutte le forze ad agguantare il pareggio, è pericoloso sugli sviluppi di un calcio di punizione. Si va al riposo con il San Salvo avanti 1-0.

Nella secondo c'è una ripartenza del San Salvo che però non viene concretizzata da Petre. Al 29' ci prova anche Piccolo, sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma il suo tiro finisce a lato. I giallorossi non riescono a pungere in avanti e così, al 35', arriva anche il raddoppio della squadra sansalvese grazie a Di Pietro, entrato nel secondo tempo al posto di Stafa. La partita virtualmente si chiude con il gol del 2-0 sansalvese e, nel recupero, Ramundo sfiora la rete con una conclusione che colpisce traversa e palo prima di tornare in campo. Vince il San Salvo che va a festeggiare con i suoi tifosi presenti nel settore riservato agli ospiti. Anche per i giallorossi applausi da parte di un pubblico numeroso e caloroso, come sempre, da queste parti.

Domenica prossima l'Us San Salvo ospiterà al Bucci il Passo Cordone, il Casalbordino sarà di scena a Fossacesia.

Apd Casalbordino - US San Salvo 0-2

(17' Molino, 35'st Di Pietro)

Casalbordino: Forlani, Santini (13’st Frangione), Di Donato, Del Bonifro (19’st Erragh), Fusaro, Benedetto, Tudovshi (29’st Sunday), Di Pasquale, Piccolo (44’st Dell’Elba), Koffi, Bangura. Panchina: Di Sante, Di Donato, Ndiaye, Galante, Malandra. Allenatore: Lallopizzi

San Salvo: Cialdini, Lavacca, Di Crescenzo, Triglione, Galiè, Morlino (44’st De Vivo), Petre (19’st Costantini), Carro Gaiza, Molino (46’ st Ramundo), Bolzan, Stafa (10’st Di Pietro). Panchina: Castaldo, Suero, Della Penna, Vennitti, D’Alessandro. Allenatore: Castellano

Ammoniti: Forlani, Fusaro, Triglione, Morlino, Carro.

Promozione - Gir.B - 1ª giornata

Bacigalupo Vasto Marina - Scafa Cast 4-1

Casalbordino - San Salvo 0-2

Ortona - Ovidiana Sulmona 2-0

Passo Cordone - Fater Angelini Abruzzo 1-2

Piazzano - Fossacesia 1-0

Raiano - Lanciano 1-8

River Chieti - Casolana 3-0

Sant'Anna - Val di Sangro 1-1

Villa - Bucchianico 3-0

La classifica: 3 Lanciano, Bacigalupo Vasto Marina, River Chieti, Ortona, San Salvo, Fater Angelini Abruzzo, Piazzano; 1 Bucchianico, Villa, Sant'Anna, Val di Sangro; 0 Passo Cordone, Fossacesia, Casalbordino, Ovidiana Sulmona, Scafa Cast, Casolana, Raiano.