Il Futsal Vasto riparte con entusiasmo: "La nostra è una grande famiglia che cresce"

"Questa è una grande famiglia che continua a crescere". Così il presidente Domenico Giacomucci ha concluso la presentazione ufficiale del Futsal Vasto che si appresta a vivere una stagione ricca di impegni. La società biancorossa è pronta ad un ulteriore salto di qualità per dare ancora nuova linfa ad un movimento, quello del calcio a 5, che ha ancora molto potenziale inespresso.

Come lo scorso anno è stato il Bar Crystal ad ospitare il via delle attività del Futsal Vasto che, a partire dalla prima squadra tornata dopo tanti anni in serie C1, sarà impegnato in tutti i campionati federali previsti. Mister Michael Rossi, confermato alla guida della prima squadra è consapevole "che il campionato sarà molto impegnativo ma noi ci stiamo impegnando per poter far bene. La preparazione, guidata da Laura Delli Quadri e Giuseppe Scica, ci sta facendo mettere benzina nei motori per essere pronti all'esordio in coppa e in campionato". L'obiettivo è quello di una salvezza tranquilla e poi c'è un desiderio, espresso dalla società: "Proviamo a conquistare la Coppa disciplina, sarebbe un bel segnale anche per tutti i ragazzi del nostro settore giovanile". C'era anche l'assessore allo sport di Vasto, Carlo Della Penna, che ha portato i saluti dell'amministrazione e assicurato "il sostegno ad una bella realtà sportiva di questa città che ho visto crescere in questi anni. Complimenti per il lavoro che fate e in bocca al lupo per questa stagione".

Marco Mileno, responsabile tecnico del settore giovanile, ha sottolineato la crescita del Futsal Vasto: "Eravamo piccoli, ora siamo diventati grandi ed è per questo che ci serve supporto per avere strutture adeguate. Lo ripeto da sempre, il calcio a 5, per i ragazzini, è propedeutico al calcio, c'è una crescita tecnica, come avviene in sudamerica o in Spagna, senza pari". Su questo tema ha rinforzato il concetto Giampaolo Porfirio. "Chi inizia a giocare a calcio a 5 da piccolo acquisisce un bagaglio tecnico che poi può tornare utile anche nel calcio a 11. In Italia siamo indietro su questo aspetto ed è per questo, se ci fate caso, che nel calcio esportiamo all'estero solo tattica, tranne Verratti non ci sono giocatori di qualità che sono all'estero. Stiamo lavorando tanto e i numeri ci danno ragione, vogliamo far crescere la mentalità del futsal nel nostro territorio". Nello staff tecnico c'è anche Salvatore Trapani, che guiderà l'under 15. "Sono felice di poter vivere questa avventura, cerchiamo di lavorare per il bene dei nostri ragazzi".

A rappresentare la Figc c'era il professor Maurino Maioli, del settore giovanile e scolastico. "State facendo un ottimo lavoro per la crescita del calcio a 5 nel nostro territorio, continuate così. E sarebbe bello se potesse esserci anche una scuola calcio a 5 dedicata alle ragazze, in Abruzzo il movimento femminile è importante". Il presidente Giacomucci, ha poi espresso il suo grazie a "dirigenti e sponsor che, ognuno con il loro prezioso contributo, ci permettono di portare avanti le attività. Ogni anno cerchiamo di crescere sia come società - quest'anno c'è stato l'ingresso nel direttivo di Giuseppe Ritucci - che nell'attività sportiva. Qui c'è tanta passione, ognuno dei nostri tesserati sposa una filosofia che è quella di impegnarsi per crescere, divertirsi e vivere il calcio a 5 con il clima di una grande famiglia".

La parola ora passa al campo, sabato 15 settembre la prima squadra esordirà in coppa, la settimana dopo inizierà il campionato e poi, via via, tutti i campionati giovanili. Sarà un'anno da vivere a tinte biancorosse.

Futsal Vasto 2018/2019

Direttivo: Domenico Giacomucci (presidente), Marco Mileno, Giampaolo Porfirio, Michael Rossi, Salvatore Trapani, Giovanni Cicchini, Giuseppe Ritucci

Staff tecnico

C1 - Michael Rossi

u19 - Domenico Giacomucci - Dante Salvatore

u17 - Giampaolo Porfirio - Roberto Fiore

u15 -Salvatore Trapani - Francesco Abbrescia

sett. giovanile - Marco Mileno (direttore tecnico), Giampaolo Porfirio