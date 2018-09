Sovrappasso della Statale 16 chiuso da 20 giorni, "Quando la riapertura?"

Era stato chiuso il 17 agosto scorso dopo l'ondata di controlli su viadotti e ponti seguita alle scosse di terremoto nel vicino Molise e al drammatico crollo di Genova, ora ci si chiede qual è il suo stato.

Si parla del sovrappasso pedonale sulla Statale 16 in territorio di San Salvo. La struttura era stata transennata per questioni di sicurezza la mattina del 17 agosto dopo le verifiche dei vigili del fuoco [LEGGI].

Il Partito Democratico su questa vicenda ha presentato un'interpellanza. "A seguito della forte scossa di terremoto che aveva interessato il Molise – scrive il gruppo consiliare composta da Gennaro Luciano, Giovanni Mariotti e Antonio Boschetti – è stato interdetto il sovrappasso pedonale sulla Strada Statale n. 16, quello a confine con il Molise e che collega la Marina di San Salvo all’interno cittadino del complesso denominato ICEA. Una chiusura volta a verificarne lo stato nonché la consistenza della struttura stessa. A distanza di venti giorni dalla chiusura, stamane abbiamo depositato un’interpellanza per sapere quali e quanti controlli sono stati eseguiti oltre a quelli del sopralluogo congiunto ANAS-Vigili del Fuoco nonché quando è prevista la riapertura e quali interventi sono previsti per la messa in sicurezza del sovrappasso".