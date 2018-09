Marika Tiberio vince il 1° Campionato regionale di footgolf

Dopo la vittoria del titolo italiano nel 2015 [LEGGI] e del campionato interregionale centro-sud [LEGGI], la vastese Marika Tiberio si è aggiudicata il Campionato regionale di footgolf, organizzato per la prima volta in Abruzzo, nella categoria Ladies. La giocatrice del Vasto Footgolf ha preso parte a quattro delle sei tappe in calendario nella competizione regionale, due al San Donato Golf Club de L'Aquila e due all'Adriatico Golf Club di Brecciarola, classificandosi sempre al primo posto. I punti conquistati le hanno permesso di ottenere così il primo posto nella classifica generale e di ricevere il premio al termine dell'ultima gara a L'Aquila.

"Dopo gli ottimi risultati del 2015 - spiega Marika Tiberio - nel 2016 ho rallentato l'attività e nel 2017 sono stata completamente ferma. Il footgolf è uno sport impegnativo, soprattutto dal punto di vista economico. In questa stagione mi sono dedicata alle tappe abruzzesi, che comunque hanno richiesto diversi sacrifici, riuscendo a centrare questo obiettivo. Dopo questa vittoria voglio ringraziare il mio ragazzo che mi ha permesso di partecipare all'ultima tappa, decisiva per la conquista del campionato regionale, e mi ha supportato in tutto il campionato. Conclusa la stagione vedrò cosa fare il prossimo anno, l'obiettivo è quello di poter tornare a giocare nel campionato italiano".