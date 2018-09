A Pescara i Campionati italiani di atletica: il vastese Scarlato in gara nei 3000 siepi

Arrivano in Abruzzo, a Pescara, i Campionati italiani assoluti di atletica leggera. Dopo gli appuntamenti del 1990 e del 1999, la città adriatica ospita la rassegna tricolore in cui un migliaio di atleti si sfideranno nelle competizioni delle diverse discipline. Lo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia accenderà i riflettori venerdì 7 settembre per tre giorni di gare entusiasmanti in cui si assegneranno i titoli individuali e la Coppa Italia per società.

Sarà nutrita la rappresentanza di atleti abruzzesi che proverà a farsi onore in casa. Tra questi c'è il vastese Douglas Scarlato, classe 97, tesserato per l'Aterno Pescara (organizzatrice dell'evento), che sarà di scena nei 3000 siepi. Il giovane atleta guidato dal tecnico Alessandro Brattoli durante l'estate ha partecipato al Fiamme Oro Camp, ad Asiago, organizzato dal gruppo sportivo della Polizia di Stato. Per lui anche cinque giorni di allenamento sull'altopiano delle Cinque miglia, con un gruppo di mezzofondisti abruzzesi guidati da un tecnico esperto come Donato Chiavatti.

Scarlato, iscritto tra i 20 atleti della gara tricolore, gareggerà nella seconda serie e proverà a migliorare il suo primato personale e ben figurare sostenuto dal pubblico di casa e dai tanti amici che saranno sulle tribune dell'Adriatico a tifare per lui. La presenza in questi Campionati italiani è di certo uno stimolo per proseguire nel suo percorso sportivo in costante crescita.