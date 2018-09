Coppa Abruzzo: vincono Fresa, Trigno Celenza e Roccaspinalveti. Carunchio a valanga

Si è disputato oggi il primo turno di Coppa Abruzzo che vede impegnate le squadre di Prima e Seconda categoria. Sono nove quelle del Vastese che oggi sono scese in campo.

Parte col piede giusto il Carunchio che dilaga contro una Virtus Tufillo rimaneggiata per 6 a 0. Subito protagonista con 4 gol Buba Baldeh; le altre reti sono state messe a segno da Sydia e Borrelli.

Il Fresa espugna invece Casalanguida – neopromossa in Seconda – con due reti firmate da Simone Annibali e Michele Pezzotta.

Larga vittoria anche per il Roccaspinalveti in trasferta a Tornareccio: 4 a 1 con le reti di Simone Piccirilli (doppietta), Della Penna e Giovanni Orlando.

Inizia nel segno dei giovani il Trigno Celenza che si aggiudica l'andata contro la Dinamo Roccaspinalveti per 1 a 0: a decidere il match è infatti Emanuele Antenucci, classe 2002.

Termina infine con un pareggio a reti bianche la sfida tra Real Casale e Scerni.

I RISULTATI DEL PRIMO TURNO DI COPPA ABRUZZO

Carunchio - Virtus Tufillo 6-0

Casalanguida - Fresa 0-2

Dinamo Roccaspinalveti - Trigno Celenza 0-1

Real Casale - Scerni 0-0

Tornareccio - Roccaspinalveti 1-4

Atletico Roccascalegna - Di Santo Dionisio 1-2