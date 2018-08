Vasto, mille pellegrini al Cammino interregionale di fraternità d’Abruzzo e Molise

Oltre mille persone giungeranno a Vasto per partecipare, domani e domenica, al Cammino interregionale di Fraternità.

L’evento è stato presentato questa mattina, nella sala del Gonfalone in municipio, dal coordinatore interregionale delle confraternite d'Abruzzo e Molise, Augusto Sardellone, dal vice coordinatore interregionale, Massimo Stivaletta, dal coordinatore delle confraternite vastesi, Antonio D'Annunzio, dal vice priore della confraternita della Madonna de La Salette, Nicola Mastragostino, insieme al sindaco, Francesco Menna, e dell'assessore alla Polizia locale, Luigi Marcello.

“La città di Vasto domenica 2 settembre per la seconda volta, la prima nel 2012 - ha ricordato Menna - accoglie il Cammino Interregionale delle Confraternite abruzzesi e molisane. Vasto annovera una grande storia di confraternite, ne sono sei in città. Questi sodalizi, che sono nati per apportare bene alla società promovendo opere di carità e di assistenza, ancora oggi nella modernità esercitano questo ruolo”.

“Abbiamo cercato di organizzare al meglio - ha assicurato Marcello - l’accoglienza dei numerosi partecipanti al cammino interregionale”.

Le interviste video ad Augusto Sardellone e ad Antonio D'Annunzio: