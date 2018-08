Rischio licenziamenti al Conad, Menna: "Incontro a Roma per salvare i posti di lavoro"

"Ho già preso accordi con il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, per un incontro al Ministero. L’obiettivo è quello di mettere in campo tutte le sinergie possibili per scongiurare i licenziamenti: vogliamo salvaguardare in ogni modo i livelli occupazionali della nostra città". Francesco Menna annuncia che la vertenza Conad arriverà fino a Roma, sul tavolo di concertazione del Ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico, retto dal vicepremier, Luigi Di Maio.

"Seguiamo - aggiunge il sindaco di Vasto - con forte attenzione la questione; ci auguriamo di individuare presto un percorso che possa venire incontro alle esigenze del gruppo Conad, ma allo stesso tempo che sia in grado di garantire i posti di lavoro”.

Sono 45 gli esuberi annunciati dalla società che gestisce il Conad Superstore di Vasto. A Lanciano i posti a rischio sono 21.

L'assessore comunale allo Sviluppo economico, Luigi Marcello, promette “tutta la disponibilità e l'impegno dell’amministrazione comunale per contribuire a cercare una soluzione, la più conveniente possibile per l'azienda e per i lavoratori. Nel corso degli incontri a cui abbiamo presenziato le posizioni sono apparse tra le parti chiare e ferme, lasciando intravvedere comunque spiragli di positività per il raggiungimento di un futuro accordo. Per quanto possibile, noi ci adopereremo per una soluzione positiva della trattativa”.