Mostra Palizzi, visite guidate e laboratori per bambini

Presso i Musei di Palazzo d'Avalos sono ancora in programma visite e laboratorio per bambini gratuiti alla mostra Dopo il diluvio che celebra il bicentenario della nascita del grande artista vastese Filippo Palizzi.

Le visite in orario serale, in considerazione del periodo estivo e della vocazione turistica della città di Vasto, vogliono essere un supporto alla mostra e un invito ad approfondire la conoscenza dello straordinario patrimonio artistico dei musei di Palazzo d’Avalos.

“I laboratori di Filippo”, destinati a bambini e ragazzi, ripercorrono alcuni dei temi cari a Filippo Palizzi, già rappresentati nella collezione permanente dei musei: il ritratto, il paesaggio e gli animali.

Questi gli appuntamenti:

venerdì 24 h. 18:30-20:00 laboratorio Gli Animali

Selvaggi o da cortile, pronti a balzare o semplicemente al pascolo, gli animali hanno sempre ricoperto un ruolo fondamentale nelle opere dei Palizzi. Non ci resta quindi che partire alla loro scoperta immergendoci nella natura delle loro tele, tra i meandri di un bosco o in Olanda nei pressi di un mulino a vento. Il laboratorio prevede una visita iniziale alla mostra, cui seguirà un'attività alla scoperta degli animali dipinti da Filippo.

Agosto

sabato 25 visita guidata ore 20.00

Settembre

sabato 1 visita guidata ore 20.00

sabato 8 visita guidata ore 20.00

E’ gradita la prenotazione.

E’ disponibile un servizio di visite guidate per gruppi, di laboratori e didattica per le scuole a vari livelli di approfondimento. Lo staff dei musei è a disposizione per programmi personalizzati.

Info e prenotazioni:

Musei Civici di Palazzo d’Avalos, p.zza Lucio Valerio Pudente 5 Vasto (CH)

334.3407240- 0873.367773 (in orario di apertura), palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it, facebook: Palazzo d'Avalos – Meraviglia d'Abruzzo