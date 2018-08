Il 24 agosto a Vasto appuntamento con la boxe in piazza del Popolo

Venerdì 24 agosto in piazza del Popolo appuntamento con la boxe nell'evento organizzato dall'associazione sportiva Vasto Ring, che ha una palestra di pugilato in città. Sul ring allestito nella piazza del centro storico si svolgeranno, a partire dalle 20 (l'evento è gratuito), 8 incontri tra dilettanti nelle categorie junior (15-16 anni), youth (17-18), senior (over 18), ed èlite (categoria olimpica). Ci sarà poi un incontro professionistico tra Amedeo Maurizio di Cupello e il lombardo Simone Brusa, disputato sulle 6 riprese e valido per acquisire punti per la scalata al titolo italiano Pro nella categoria superweter.

Tra i pugili che provengono dall'Abruzzo e le regioni limitrofe ci saranno anche gli atleti di casa. Nella categoria senior ci saranno Stefano Ronzitti e Anis Hafdi, nella junior Marco Masciotta e nella youth Patryck Boczarsky. E poi ci sarà Stefano Ramundo che, dopo 63 incontri disputati, potrà combattere nella sua città. Nella categoria èlite Ramundo nella passata stagione ha sfiorato il podio tricolore nella categoria 64 kg. rientrando tra i primi 8 d'Italia. Il pugile vastese, che a settembre inizierà insieme ai suoi compagni di squadra la preparazione per i Campionati Italiani, si sta avvicinando al settore del professionismo che potrebbe aprirgli le porte nel 2019. Intanto c'è da vivere questa competizione "in casa", che lo vedrà impegnato sia dal punto di vista organizzativo che sportivo.