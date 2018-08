"Abruzzo - Punti di Vista", a Vasto la mostra e il libro del fotografo Mario Di Martino

Sabato 25 agosto alle 18, presso la sala Vittoria Colonna di Palazzo d'Avalos, ci saranno l'inaugurazione della mostra e la presentazione del volume "Abruzzo - Punti di Vista" del fotografo Mario Di Martino.

"La realizzazione di questo progetto - spiega Di Martino - nasce dal desiderio di dare vita ad una parte del mio archivio fotografico sull’Abruzzo. Sono convinto che stampare una foto su carta è il fine della fotografia, anche se oggi tutto viene visualizzato e consumato velocemente su un monitor. Il mio lavoro è una ricerca personale nel territorio e nella fotografia paesaggistica. Da diversi punti di vista cerco di trasmettere all’osservatore la bellezza che spesso si nasconde ad uno sguardo indifferente. Immagini minimaliste, e a volte astratte, disegnano un paesaggio unico ed inconfondibile. Come fotografo spesso ho accarezzato l’idea di spostare l’obiettivo al di fuori del mio Abruzzo, ma l’appartenza a questa terra e la sua profonda conoscenza, mi hanno portato a condividere attraverso le immagini la sua bellezza. È un viaggio dalla montagna alla costa attraverso stagioni e dettagli che, a prima vista, sembrano scontati, ma sono ancora da scoprire: la bellezza aspra e tibetana di Campo Imperatore, laghi, cascate, fiumi dagli inaspettati percorsi naturalistici, boschi… E alberi, che nella loro spontanea e naturale struttura riempiono il paesaggio di equilibrio e perfezione. E litorali, dove regna il trabocco con la sua presenza discreta e indiscreta, a ricordare quel ragno colossale di dannunziana memoria. A coloro che si soffermeranno ad osservare queste immagini auguro di percepire e vivere la mia stessa emozione al momento dello scatto fotografico".

Mario Di Martino si dedica da più di trent’anni alla fotografia paesaggistica e, tramite agenzie fotografiche, inizia a collaborare con riviste di settore: Scienza e Vita, Bell’Europa, Panorama e Fotografare. Ha esposto i suoi lavori in diverse mostre riscuotendo ottimi consensi da parte del pubblico e della critica. La sua collaborazione viene richiesta anche da editori locali per la realizzazione di lavori designati alla promozione del territorio abruzzese. Successivamente fonda la casa editrice “Edizioni Bell’Abruzzo”, divulgando le più belle immagini dell’Abruzzo attraverso varie pubblicazioni. Le sue fotografie sembrano realizzate in posti irragiungibili o sconosciuti, mentre si tratta, il più delle volte, di luoghi accessibili e alla portata di tutti. Ciò che, tuttavia, le rende particolari è la scelta da parte del fotografo, del punto di osservazione. Mario Di Martino ha, nel corso degli ultimi anni, perfezionato la sua tecnica di ripresa per trasmettere le emozioni che questa regione puà dare ad un attento osservatore.