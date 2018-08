Strade-mulattiere: ecco la ripartizione dei "famosi" 9 milioni di euro per il Vastese

A quasi un anno dall'annuncio del presidente Mario Pupillo nella sala consigliare del Comune di Vasto, dopo un estenuante taglia e cuci, animate discussioni e prese di posizione, il miraggio dei soldi del Masterplan Abruzzo sembra prendere corpo per le mulattiere del Vastese.

Come in una moderna e minuziosa distribuzione dei pani e dei pesci, i famosi 9 milioni di euro sono stati divisi per le aree più bisognose d'asfalto (sì, perché questi soldi serviranno solo ai nuovi asfalti) del territorio.

Entro la fine del mese i Comuni dovranno manifestare alla Provincia di Chieti la disponibilità a ricoprire il ruolo di soggetto attuatore in modo da procedere alla subconcessione; poi, potranno partire i bandi di gara.

La grana principale della vicenda, quindi, si sta risolvendo con quanto chiedevano i sindaci del Vastese sin dalle prime battute con l'ente proprietario delle strade non in grado di anticipare somme per 9 milioni di euro. Nella proposta originale, i sindaci avevano indicato il Comune di Schiavi d'Abruzzo come ente appaltante per 4 milioni e mezzo per l'Alto Vastese e Lentella (per l'altra metà per il Medio e Basso Vastese).

L'obiettivo è usare il poco tempo rimasto prima dell'inverno per espletare le procedure e iniziare almeno una piccola parte dei lavori; se ne riparlerà poi nella primavera 2019.

LA RIPARTIZIONE - L'altra grande incognita era quella della suddivisione dei fondi. Alla fine il compromesso con i sindaci dell'Alto Sangro è stato inevitabile (anche perché dalla loro parte c'era la presenza dei Comuni di quella zona nella suddivisione in distretti del territorio). Così, alcune somme andranno ad Atessa, Perano, Tornareccio e Colledimezzo: in alcuni casi si tratta comunque della prosecuzione di strade ricadenti anche nel Vastese.

Gli interventi più sostanziosi saranno quelli della Sp 187 "Trignina", strada che collega San Salvo a Palmoli ridotta a una mulattiera da anni nonostante sia percorsa quotidianamente da autobus di studenti e lavoratori: 1.350.000 €.

Importo di poco superiore, invece, quello destinato all'ex Statale 86 "Istonia" da Vasto a Castiglione Messer Marino, una strada in condizioni pessime soprattutto in territorio di Cupello e Furci: 1.370.000 € suddiviso in due tranche (1 milione nel distretto 5, 370mila nell'altro distretto).

A Vasto vanno: 125mila euro per la SP157 San Lorenzo, 25mila euro per la SP 170 Punta Penna e 185mila euro per la SP 171 Vignola e 150 mila euro per la Provinciale che conduce a San Salvo (SP 181).

Per San Salvo ci sono 260mila euro per la SP 197 che collega la città con il casello dell'autostrada (a servizio della zona industriale) e 160mila euro per l'ex fondovalle Trigno SP 201 (la parallela dell'attuale Statale "Trignina").

Di seguito la lista degli interventi di manutenzione straordinaria (definitiva a meno di ripensamenti dell'ultima ora) che, è bene ribadirlo, riguarderanno esclusivamente la posa di nuovo asfalto e non la sistemazione di frane, smottamenti e dissesti vari. Per quelli c'è sempre tempo.

MASTERPLAN - PROGRAMMAZIONE DISTRETTO 5 - AREA VASTESE

S.P. 139 Cupello - Scerni: 40.000 €

S.P. 144 Pollutri - Scerni: 40.000 €

S.P. 151 Scuola Agraria di Scerni: 40.000 €

S.P. 154 Fondo Valle Sinello 1: 550.000 €

S.P. 157 San Lorenzo: 125.000 €

S.P. 170 Punta Penna: 25.000 €

S.P. 171 Vignola: 185.000 €

S.P. 181 Vasto - San Salvo: 150.000 €

S.P. 187 Trignina: 1.350.000 €

S.P. 188 Traversa di Lentella: 40.000 €

S.P. 191 Traversa di Fresagrandinaria: 370.000 €

S.P. 197 San Salvo - Autostrada A14: 260.000 €

S.P. 201 ex Fondo Valle Trigno: 160.000 €

S.P. 202 Torrebruna - Fondo Valle Trigno: 65.000 €

S.P. 204 Traversa di Celenza sul Trigno: 65.000 €

S.P. 207 Palmoli-Dogliola - S.S. 650: 85.000 €

S.P. 212 ex S.S. n.86 lstonia: 1.000.000 €

Totale interventi Distretto 5: 4.550.000 €

MASTERPLAN - PROGRAMMAZIONE DISTRETTO 6 - AREA VASTESE

S.P. 115 Perano - Tornareccio: 315.000 €

S.P. 138 Carpineto - Atessa: 210.000 €

S.P. 150 Fondo Valle Sinello 2: 670.000 €

S.P. 152 Castiglione M. M. - Crocetta di Colledimezzo: 550.000 €

S.P. 153 Colledimezzo - Borrello: 315.000 €

S.P. 162 Carpineto Sinello - Castiglione Messer Marino: 275.000 €

S.P. 163 Traversa di Guilmi: 110.000 €

S.P. 165 Traversa di Gissi: 210.000 €

S.P. 167 Ponte Foce Gissi: 185.000 €

S.P. 179 Traversa di Roccaspinalveti: 75.000 €

S.P. 186 Ponte treste - Ponte Rio Torto: 125.000 €

S.P. 198 Castiglione - Castelguidone: 585.000 €

S.P. 205 Monte Pizzuto: 25.000 €

S.P. 206 Templi Italici: 60.000 €

S.P. 212 ex S.S. n. 86 lstonia: 370.000 €

S.P. 216 ex S.S. n. 364 di Atessa: 370.000 €

Totale Interventi Distretto 6 - €. 4.450.000,00