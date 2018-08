A Schiavi d’Abruzzo il documentario "C’era una volta la terra" di Jovine e Mariotti

Martedì 21 agosto (ore 17) a Schiavi di Abruzzo ci sarà la proiezione dell’interessante documentario C’era una volta la terra, diretto da Roberto Mariotti e Ilaria Jovine, nipote del famoso scrittore molisano Francesco Jovine.

Francesco Jovine (1902-1950), scrittore, giornalista e saggista molisano originario di Guardialfiera, autore di due tra i più importanti romanzi del Novecento Signora Ava e Le terre del Sacramento, fu assai sensibile alla realtà della sua regione e del Mezzogiorno dei braccianti. A Jovine e ai paesaggi che con grande maestria descrisse nei suoi articoli e romanzi sono ispirate le suggestive inquadrature del documentario “C’era una volta la terra” di Ilaria Jovine, nipote di Francesco, e Roberto Mariotti.

Al termine della proiezione del film, in presenza degli autori Ilaria Jovine e Roberto Mariotti, seguirà il commento ai temi del film con l’intervento di importanti studiosi del territorio: Rocco Cirino, Michele Tanno e Pasquale Di Lena. Modererà il dibattito Nicoletta Radatta del Centro Studi Alto Vastese e Valle del Trigno.

L’evento è promosso dall’Archeoclub (sezione di Schiavi di Abruzzo) e dal Centro Studi Alto Vastese e Valle del Trigno e con il patrocinio del Comune di Schiavi di Abruzzo. Informazioni: Proiezione del film documentario “C’era una volta la terra. Viaggio in Molise sulle orme di Francesco Jovine”.

INFO

Schiavi di Abruzzo (CH)

C/o Sala Comunale in via Circonvallazione

Martedi 21 agosto 2018

Ore 17:00

Contatti: 331 6026376