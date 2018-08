Us San Salvo: arrivano l’uruguaiano Gaiza e l’under Di Crescenzo

Altro colpo di mercato dell’U.S. San Salvo che ha raggiunto l’accordo con il centrocampista uruguaiano Mateo Gaston Carro Gaiza. L’arrivo del calciatore è slittato di qualche giorno a causa dell’inserimento nella trattativa della Sinalunghese, squadra toscana di serie D, che però non è riuscita a strappare il centrocampista ai biancazzurri.

Il calciatore, 24 anni da compiere a ottobre, nella sua carriera ha giocato nel campionato di 1ª Divisione in Uruguay (serie A in Italia) con le squadre del C.A. Fenix e della Juventud de las Piedras e in 2ª Divisione con il Boston River e il Deportivo Maldonado. Il sodalizio sansalvese ha inviato le pratiche del tesseramento a Roma e ora è in attesa del transfer dall’Uruguay.

Nel frattempo, nei giorni scorsi è arrivato in casa U.S. San Salvo il terzino sinistro Francesco Di Crescenzo. Classe 1999 il giocatore ‘under’ è già a disposizione di mister Alfredo Castellano. Di Crescenzo cresciuto nel settore giovanile del Francavilla ha disputato il campionato di juniores nazionale con la maglia della Maceratese mentre da gennaio 2018 ha giocato nella juniores del Chieti allenandosi con la prima squadra.