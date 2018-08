La Vasto Basket si avvicina alla ripartenza: ecco il calendario del precampionato

Ultimi giorni di vacanza per i cestisti biancorossi della Vasto Basket che, a fine agosto, torneranno ad allenarsi al PalaBCC per prepararsi al prossimo campionato di serie C silver che li vedrà inseriti nel girone con squadre di Abruzzo, Molise la marchigiana Virtus Basket Porto San Giorgio. Dopo le ottime cose fatte vedere nella passata stagione Ierbs e compagni vorranno certamente migliorarsi ancora, cosa non semplice ma assolutamente alla portata di un roster che il ds Luigi Cicchini, insieme alla dirigenza biancorossa, ha messo a disposizione di coach Giovanni Gesmundo.

Sono andati via Pace, Paggi e Peric, sono arrivati Ucci, Fontaine e Ciampaglia oltre alla conferma di un blocco granitico formato da giocatori di esperienza e giovani di qualità. Si partirà il 27 agosto con il primo allenamento e la Vasto Basket affronterà una decina di giorni di lavoro sul parquet e in palestra prima di inziare a testare la propria condizione, a Lanciano l'8 settembre alle 19 contro la We're Basket Costa dei Trabocchi (C Gold), fresca di unione con Amatori Pescara.

Quattro giorni dopo, il 12, i biancorossi andranno a far visita al Nuovo Pineto Basket che sarà avversario anche in campionato. Il 14 settembre, al PalaBCC, ci sarà l'occasione di vedere i vastesi all'opera contro l'Antoniana Pescara (serie D) di coach Bruno Pace.

E poi l'appuntamento con un quadrangolare che vedrà la partecipazione, oltre alla Ge.Vi. Vasto Basket, di Asd Chieti Basket (C Silver) , Il Globo Isernia basket (Gold) e Basket Venafro (C Silver Campana). Le sfide sono in programma il 21 e 22 settembre al palazzetto di via dei Conti Ricci.