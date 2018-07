La classifica di Instagram: Punta Aderci tra le spiagge più fotografate d’Italia

Punta Aderci tra le spiagge più fotografate d'Italia. Non di molto fuori dalla top ten delle più taggate su Instagram, secondo la classifica pubblicata da Repubblica.it [LEGGI]: "A raccontarlo - si legge nell'edizione online del quotidiano diretto da Mario Calabresi - è il portale Holidu, motore di ricerca per case vacanza, che ha realizzato uno studio per capire quali fossero lidi, baie e arenili con più hashtag dedicati sul noto social network. Complici acque cristalline, luoghi storici, incantevoli o semplicemente romantici, le spiagge del Belpaese risultano infatti fra le più ammirate della rete, tanto da tenere il passo di altre big come Copacabana o i litorali mozzafiato delle Hawaii. Al primo posto della classifica stilata da Holidu, con un sistema che intreccia il numero di hashtag utilizzati su Instagram e la disponibilità di case vacanza in questo luglio 2018, c'è la meravigliosa Scala dei Turchi siciliana. La falesia in provincia di Agrigento, con i suoi contrasti tra bianco e turchese, è in assoluto la più gettonata dagli utenti del social: conta più di 108.200 hashtag su Instagram. ".

Seguono Costa Rei (Sardegna), Baia del Silenzio di Sestri Levante (Liguria), Punta Prosciutto di Porto Cesareo (Puglia), Porto Selvaggio di Nardò (Puglia), Grotta della Poesia di Roca Vecchia (Puglia), Cala Mariolu nel Golfo di Orosei (Sardegna), Porto Giunco (Sardegna) e San Fruttuoso di Camogli (Liguria).

"Fuori dalle prime dieci, ma comunque citatissime e iper fotografate - sottolinea Repubblica.it - si trovano numerose altre spiagge italiane, a volte meno famose ma altrettanto amate. C'è per esempio (con quasi 19mila hashtag) Cala Violina, in Maremma, poi l'iconica Tropea, Punta Aderci in Abruzzo, la Baia dei Turchi in Puglia, Cala di Volpe e Su Giudeu in zona Chia in Sardegna. E ancora Porto Badisco, Positano, Baia dei Saraceni in Liguria e la sarda Portixeddu".