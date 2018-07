La musica di Giovanni Allevi arriva a Vasto: il 30 luglio concerto in piazza del Popolo

Conto alla rovescia per l’appuntamento a Vasto con il concerto di Giovanni Allevi. Il 30 luglio l’incantevole scenario di piazza del Popolo, che si trasformerà in un vero e proprio teatro a cielo aperto, ospiterà l’unica tappa abruzzese dell’Equilibrium Tour che, dallo scorso 20 ottobre in Italia e, a giugno e luglio, in Oriente, ha fatto registrare numeri importanti. Il concerto di Vasto è di quelli da non perdere. Le note del pianoforte di Allevi saranno impreziosite da 13 archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana per regalare al pubblico diverse atmosfere, dalle nuove seducenti composizioni ai brani più celebri di una ventennale carriera.

Il cuore del concerto sarà naturalmente tratto dal suo ultimo lavoro discografico, Equilibrium, un doppio cd che presenta le tante anime dell’artista italiano. Nel primo cd ci sono 5 brani in cui Allevi è al pianoforte da solo, altri 5 in cui è accompagnato dagli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana. Nel secondo disco si ribaltano le prospettive, con Allevi che dirige il Concerto per pianoforte e orchestra cedendo il suo posto dinanzi ai tasti bianchi e neri al pianista Jeffrey Biegel. Uno dei brani, “No Words”, è stato composto il 25 agosto 2016, dopo la forte scossa di terremoto che ha portato distruzione e dolore in centro Italia, a pochi chilometri da Ascoli Piceno, dove Allevi si trovava con la sua famiglia.

