Alla Vasto Basket arriva il ’gigante’ marchigiano Alessandro Ciampaglia

È Alessandro Ciampaglia l'ultimo acquisto della Generazione Vincente Vasto Basket nella sessione di mercato estiva in vista dell'inizio della stagione 2018/2019. Oggi il direttore sportivo Luigi Cicchini ha perfezionato i dettagli dell'accordo con il giocatore da 203 centimetri nato nel1 996 a San Severino Marche (Macerata).

"Ciampaglia - si legge nella sua presentazione - è un lungo versatile che può giocare sia da ala grande che da centro. La sua vita cestistica parte dall’Amatori basket San Severino Marche, è approdato nel 2012 a Jesi dove ha fatto parte del Teammates, il protocollo tecnico realizzato per riunire sotto la supervisione della Aurora Jesi i migliori elementi dei settori giovanili di molte società delle Marche". Sarà lui il lungo titolare dei biancorossi, aggiugendo i suoi centimetri e il peso sotto canestro a quello del confermatissimo Goran Oluic.

Nelle sue esperienze passate, oltre all’Aurora Jesi, ha vestito le maglie di Viterbo, Tolentino, Cus Taranto, Robur Falconara e infine Libertas Livorno in serie B con una mp di 6 a partita in un tot di 17 incontri. A Vasto vestirà la canotta numero 14 ed è pronto per affrontare con entusiasmo la stagione in serie C silver.

Con Ciampaglia si completa quindi un roster che, al nucleo 'storico', affiancherà anche Giandomenico Ucci e lo svedese Adam Fontaine. Ora in casa Vasto Basket c'è da fare solo il conto alla rovescia per l'inizio della preparazione e la definizione del calendario delle amichevoli pre-stagione.