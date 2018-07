Tragico incidente in moto sulla statale 16, muore 21enne di Guglionesi

Un ragazzo di 21 anni è morto in un terribile incidente avvenuto oggi sulla statale 16, in territorio di Petacciato.

Il violento impatto è avvenuto nei pressi dell'area camper, a poche centinaia di metri dal semaforo di Petacciato Marina. Donato Campofredano era in sella alla sua moto quando, per cause a vaglio delle forze dell'ordine, si è verificato lo scontro con un'auto.

Subito è scattato l'allarme. I sanitari del 118 hanno soccorso il giovane, trasportandolo all'ospedale San Timoteo di Termoli, dove i medici hanno tentato di bloccare l'emorragia interna. Il 21enne, però, non ce l'ha fatta. La notizia si è sparsa velocemente in paese, gettando tutti nello sconforto.