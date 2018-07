Il "Prodotto topico" approda in Senato: presentata l’edizione 2018

Si è tenuta ieri in Senato, nella sala “Caduti di Nassirya”, la presentazione di “Prodotto topico 2018”, quinta edizione dell'esposizione e degustazione agroalimentare con 50 prodotti di 45 località tra Abruzzo, Molise, Sicilia e Paesi del Mediterraneo. L'evento si svolgerà domenica 15 luglio, dalle ore 19.00, nella Villa Comunale e nel Centro Storico di San

Salvo.

“Conservare le tradizioni enogastronomiche – ha detto il senatore di Vasto, Gianluca Castaldi (Movimento 5 Stelle) - vuol dire avere cura dell’identità di una comunità, di un paese, di un’intera regione. Non a caso, Made in Italy è sinonimo ricchezza e, nello stesso tempo, di varietà: una delle tante ragioni per cui deve entrare a pieno titolo nelle politiche settoriali della nostra economia.



"Tra gli obiettivi che perseguiremo con tenacia per i prossimi 5 anni ci sarà anche quello di sensibilizzare in maniera capillare l'opinione pubblica, le imprese e le Istituzioni sul tema della contraffazione e dell’italian sounding, con la finalità di estirpare per sempre questi fenomeni. Ed in questo, la grande distribuzione ed i colossi che operano nell’ambito dovranno darci una mano. Si tratta, infatti, di due grandi piaghe che hanno effetti disastrosi nel settore primario e nell’industria alimentare italiana, con un danno che si aggira intorno ai 60 miliardi all’anno. È nostra intenzione dare nuova linfa al comparto attraverso la difesa dei prodotti italiani dalla minaccia di trattati internazionali, troppo spesso penalizzanti per le nostre imprese, e anche mediante la protezione dei nostri mercati da un’importazione non adeguatamente regolamentata che, purtroppo, non fa altro che renderci dei partner deboli sulle piattaforme internazionali”.



L'incontro è stato moderato dal giornalista Orazio Di Stefano. Alla presentazione hanno partecipato: il professor Nico Bortoletto (Docente Unite), con un intervento intitolato “L'identità dei luoghi; il professor Ernano Marcovecchio (Sindaco di Tufillo), “Visto dalle aree interne”; Renato Sparacino (Sindaco di Scapoli), “Il turismo dei sapori”. Ospiti speciali della conferenza, sono stati presenti il senatore Nicola Morra ed il sottosegretario allo Sviluppo Economico Andrea Cioffi.

Comunicato stampa