Alla scuola Santa Lucia la gioiosa accoglienza dei nuovi iscritti

"L'accoglienza si configura come competenza imprescindibile dell’essere docente. L'insegnante accogliente sa entrare in sintonia con l’ altro, sa instaurare un rapporto sincero e coinvolgente, mettendo in atto un ascolto empatico".

È con questa consapevolezza di Carl Rogers che le insegnanti della scuola dell’ Infanzia “Santa Lucia” hanno dato il benvenuto lunedì mattina ai piccoli nuovi iscritti per l’ anno scolastico 2018/19, in un clima festoso e ludico per permettere loro di vivere positivamente e con fiducia la nuova avventura. Le insegnanti hanno aperto le porte ai bambini e ai loro genitori con un’ iniziativa che attraverso la creatività ha avuto lo scopo di far conoscere bambini e docenti.

Nell’ accogliente atrio della scuola sono stati attivati laboratori artistici, creativi e ricreativi che hanno incentivato la manualità delle manine operose di bambini protagonisti nella realizzazione di semplici manufatti insieme ai loro genitori: ogni mano seppur piccola lascia un’ impronta nel mondo. Nella biblioteca del plesso le insegnanti Cecchini Debora e Rossana Di Virgilio, esperte di lettura animata, hanno intrattenuto mamme e bambini anche con letture interattive attraverso l’uso di tablet sulle pagine del libro in cui le immagini prendono vita come per magia, e il bambino interagisce con i vari personaggi del racconto, un simpatico e divertente connubio tra carta stampata e digitale.

La Dirigente prof.ssa Maria Pia Di Carlo e lo staff "Santa Lucia", soddisfatte della bellissima mattinata trascorsa insieme ai nuovi bambini ringraziano quanti hanno partecipato con interesse ed entusiasmo con un arrivederci a settembre.

“Nel passaggio da casa a scuola ci sono braccia che lasciano andare ma ci sono braccia che prendono, che accolgono, che sostengono il bambino in questo delicato passaggio di mani e di menti…( R. Bosi)”.

Lo staff “Santa Lucia”