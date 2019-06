Servizio Civile universale, l’Unione dei Miracoli presenta un progetto unitario per l’accreditamento

Proseguono le iniziative dell’Unione dei Comuni di Miracoli per dare al territorio maggiori risorse e prospettive. Questa mattina il presidente Antonio Di Pietro (sindaco di Pollutri) con i colleghi sindaci Filippo Marinucci (Casalbordino), Mimmo Budano (Villalfonsina) e Alfonso Ottaviano (Scerni) e la consigliera Paola Basile, hanno presentato l’iniziativa unitaria per l’adesione al nuovo Servizio Civile universale.

Le nuove norme richiedono un numero minimo di sedi per poter essere accreditati e presentare poi i progetti in cui impiegare i ragazzi. L’azione dell’Unione dei Miracoli diviene così strategica per poter così continuare a beneficiare dell’apporto dei giovani, tra i 18 e 29 anni, che rispondono ai bandi del Servizio Civile. “Questa vuole essere una ulteriore opportunità per nostri ragazzi - ha spiegato Di Pietro - ed è nostra intenzione coinvolgere in questo progetto anche altri Comuni del territorio”. I giovani che hanno svolto progetti di Servizio Civile nei quattro Comuni dell’Unione “si sono rivelati una risorsa preziosa per i nostri enti”. Il responsabile amministrativo Antonio Ariano, ha spiegato che “in settimana emaneremo l’avviso rivolto agli altri Comuni che intendono aderire al progetto”. Dopo aver ottenuto l’accreditamento presso il Ministero, rispettando le nuove linee guida, “saremo pronti per la presentazione dei progetti su bando del Ministero stesso. Per l’Unione - ha sottolineato Ariano - sarà anche l’occasione per incrementare le sue risorse”.

L’Unione sarà “soggetto aggregatore per i Comuni potenzialmente interessati e che, da soli, non riescono ad aderire ai progetti”, ha spiegato Budano. “Questo passo che stiamo compiendo qualifica ulteriormente l’Unione dei Comuni di Miracoli”. Marinucci ha rimarcato come “fino ad oggi siamo riusciti ad ottenere risorse e a dare servizi ai nostri cittadini grazie al lavoro di funzionari validi. Grazie a loro riusciamo a presentare progetti che vengono approvati. Sono certo che, con l’incremento dei giovani da poter inserire nelle nostre strutture, avremo tutti dei benefici”. Il lavoro sinergico delle quattro amministrazioni comunali “sta portando concretezza al progetto dell’Unione - sottolinea Ottaviano - e, grazie al servizio civile abbiamo già sperimentato come l’inserimento dei giovani si riveli di prezioso supporto nell’attività amministrativa”.

Con questa modalità e l’intento di coinvolgere altri Comuni del territorio ci sarà la possibilità di incrementare il numero di unità da impiegare, con vantaggio per i giovani, che potrebbero così svolgere un anno di formazione ed esperienza lavorativa, e delle amministrazioni locali.